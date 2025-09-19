Переводы на иностранные счета обернулись для россиянина госизменой

В Калининграде следователи возбудили дело из-за финансирования ВСУ

В Калининграде следователи возбудили дело в отношении местного жителя, который неоднократно переводил деньги на счета украинских организаций. Об этом пишет ТАСС.

Дело возбудили по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Следователи выяснили, что эти иностранные организации финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в деятельности против безопасности России.

Ранее в Брянской области мужчину приговорили к 18,5 года за госизмену.