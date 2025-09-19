Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:11, 19 сентября 2025Силовые структуры

Переводы на иностранные счета обернулись для россиянина госизменой

В Калининграде следователи возбудили дело из-за финансирования ВСУ
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Калининграде следователи возбудили дело в отношении местного жителя, который неоднократно переводил деньги на счета украинских организаций. Об этом пишет ТАСС.

Дело возбудили по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Следователи выяснили, что эти иностранные организации финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в деятельности против безопасности России.

Ранее в Брянской области мужчину приговорили к 18,5 года за госизмену.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здравый смысл прокладывает путь вперед». Антироссийскую резолюцию в МАГАТЭ приняли при рекордном числе воздержавшихся

    В России заявили об удалении США от конфликта на Украине и указали на одну причину

    В России захотели изменить правила бесплатной парковки у дома

    Увлекавшуюся аниме российскую школьницу нашли под окнами многоэтажки

    Дело о некачественных сухпайках для российской армии поместилось в 75 томов

    Трамп сделал Камале Харрис личный комплимент после победы на выбора

    В Сумской области сообщили о повреждении инфраструктуры

    Президент ISU назвал причины допуска российских фигуристов до квалификации ОИ-2026

    Известной юмористке пришлось обратиться в больницу из-за уборки

    Переводы на иностранные счета обернулись для россиянина госизменой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости