Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:15, 19 сентября 2025Бывший СССР

Подробности бегства ВСУ из Серебрянского леса раскрыли

Российский военный Бур: ВСУ бросили технику при бегстве из Серебрянского леса
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили технику и оружие во время бегства из Серебрянского леса в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил командир российского штурмового отряда с позывным Бур, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Противник при нашем наступлении был абсолютно немотивирован, дезориентирован. Бросал все, что только можно — технику, оружие, боеприпасы, всякие материальные ценности. Отступали, в чем только можно», — рассказал он.

Военный добавил, что украинские войска были ошарашены скоростью продвижения российских военных и быстро отступали. По его словам, благодаря этому им удалось в кратчайшие сроки добраться до реки Северный Донец.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные установили контроль над Серебрянским лесничеством. Отмечается, что после окончания боев за эту местность бойцы группировки войск «Запад» продолжили наступление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла 19-й пакет санкций против России

    В США заявили о побеждающем в третьей мировой войне Путине

    Захарова ответила на обвинения в адрес России после расправы над сторонником Трампа

    В России мужчина взорвал и обрушил гараж при попытке завести автомобиль

    Моника Беллуччи и Тим Бертон расстались

    В Москве перекроют движение по одной ветке метро

    Лавров и Рубио встретятся на полях Генассамблеи ООН

    В России объяснили возвращение уехавших в Европу в начале СВО граждан

    ЕС раскрыл подготовку к предоставлению Украине кредитов из российских активов

    ВСУ открыли огонь по своим во время боев в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости