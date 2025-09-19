Подробности бегства ВСУ из Серебрянского леса раскрыли

Российский военный Бур: ВСУ бросили технику при бегстве из Серебрянского леса

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили технику и оружие во время бегства из Серебрянского леса в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил командир российского штурмового отряда с позывным Бур, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Противник при нашем наступлении был абсолютно немотивирован, дезориентирован. Бросал все, что только можно — технику, оружие, боеприпасы, всякие материальные ценности. Отступали, в чем только можно», — рассказал он.

Военный добавил, что украинские войска были ошарашены скоростью продвижения российских военных и быстро отступали. По его словам, благодаря этому им удалось в кратчайшие сроки добраться до реки Северный Донец.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные установили контроль над Серебрянским лесничеством. Отмечается, что после окончания боев за эту местность бойцы группировки войск «Запад» продолжили наступление.