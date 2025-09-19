Мир
Политолог объяснил слова Мерца о евреях преклонением перед Израилем

Рар о словах Мерца: Преклонение перед Израилем — в генах немецких политиков
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Из-за Холокоста преклонение перед Израилем — «в генах каждого члена немецкой правящей элиты» и без этого в стране невозможно построить карьеру, объяснил слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца политолог Александр Рар. Его мнение приводит газета «Взгляд».

Он отметил, что все немецкие политики придерживаются правила никогда ничего плохого не говорить о евреях и каяться в совершенных против них злодеяниях.

По мнению Рара, это также одно из требований США и стран Европы. «Немцам сплошь и рядом напоминают, что их "вернули" в европейскую семью только из-за чистосердечного покаяния за совершенные грехи Третьего рейха», — указал Рар.

Ранее Мерц на церемонии открытия восстановленной синагоги в Мюнхене отметил, что у Германии не может быть хорошего будущего без евреев. Он также осудил ту критику Израиля, которая является предлогом для антисемитизма. При этом Мерц допустил критику израильских властей, но напомнил, что существование и безопасность Израиля являются неотъемлемой частью немецкой политики.

