Постпред США при НАТО раскрыл намерения Трампа в отношении России и Украины

Уитакер: Трамп не собирается навязывать РФ и Украине условия мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп не собирается навязывать России и Украине условия мирного соглашения по урегулированию конфликта. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

«Он не будет задавать эти условия. Мирное соглашение возможно только тогда, когда его примут обе стороны», — сказал политик.

При этом Уитакер подчеркнул, что Белый дом продолжает искать возможности для посредничества, используя при этом рычаги давления, чтобы побудить стороны сесть за стол переговоров.

Ранее Трамп заявил, что разочаровался в российском коллеге Владимире Путине в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. «Путин меня подвел. Действительно подвел», — сказал он.