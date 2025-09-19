Бывший СССР
Появились первые кадры из перешедшего под контроль России Серебрянского лесничества

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Появились первые кадры из перешедшего под контроль Вооруженных сил (ВС) России Серебрянского лесничества в Луганской народной республике (ЛНР), бои за которое шли с 2022 года. Видео опубликовало РИА Новости.

На опубликованных кадрах запечатлены позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), часть из которых сохранились, сгоревшая техника, предупреждение о минах на двух языках (украинский и английский), а также деревья без листвы.

О прорыве обороны ВСУ в Серебрянском лесу на лиманском направлении стало известно в июле 2025 года. Тогда Российская армия продвинулась на пять километров.

