Пригожин сравнил Аллу Пугачеву с Лениным

Продюсер Иосиф Пригожин: Аллу Пугачеву не лишат звания народной артистки

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал сообщения о возможном лишении Аллы Пугачевой звания народной артистки СССР и сравнил певицу с советским лидером Владимиром Лениным. Его цитирует «Радио 1».

По словам медиаменеджера, исполнительницу не смогут лишить почетного звания. Продюсер подчеркнул, что сделать это может только тот, кто принимал решение о его присвоении.

«Если бы хотели кого-то чего-то лишить, то сначала бы вынесли, наверное, Ленина из Мавзолея. Извините, что я делаю такое сравнение, но она последний Народный артист Советского Союза и Народная артистка России», — высказался Пригожин.

16 сентября глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о необходимости лишить эстрадную певицу Аллу Пугачеву звания народной артистки. Глава ФПБК отметил, что создал соответствующую петицию, в которой обратился к президенту России Владимиру Путину. Он также призвал лишить исполнительницу всех государственных наград и назвал ее «предателем Родины».