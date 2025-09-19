Реакция вдовы российского топ-менеджера на смерть мужа удивила очевидца

«ВМ»: Реакция вдовы топ-менеджера Тюнина на смерть мужа удивила очевидца

Реакция вдовы генерального директора «Химпроминжиниринга» Александра Тюнина М. Тюниной на сообщение о смерти удивила очевидца. Об этом стало известно из публикации портала «Вечерняя Москва» (ВМ).

По информации издания, обнаруживший мертвого топ-менеджера очевидец связался с Тюниной, и та отреагировала на известие о муже удивительно «тихо и невзрачно».

Меня удивило ее спокойствие неназванный очевидец

Известно, что гендиректора предприятия нашли мертвым в районе московского поселка Кокошкино.

Тюнин являлся гендиректором АО «НПК «Химпроминжиниринг» с апреля 2016 года. Компания занимается развитием проектов по производству химволокон и углеродных композитов.