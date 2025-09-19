В России объявили о подготовке ответа на возможную агрессию Запада против Калининграда

Военэксперт Зимовский: Россия показала готовность к обороне Калининграда

На учениях «Запад-2025» Россия показала западным странам готовность к обороне Калининграда. Об этом сообщил военный эксперт Александр Зимовский, его слова приводит портал «Взгляд».

Как объявил Зимовский, несмотря на то что характер учений был оборонительным, анализ действий российских и белорусских войск показал, что одним из подтекстов была подготовка контрнаступательных операций. Таким образом Россия, как заявил военэксперт, подготовила ответ на возможную агрессию стран НАТО против Калининградской области.

«Особенно показательным можно считать включение в план обороны Калининградской области ядерного компонента», — объявил Зимовский.

Известно, что один из последних этапов учений посетил президент России Владимир Путин. Он появился на полигоне Мулино в военной форме.