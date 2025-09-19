Наука и техника
13:39, 19 сентября 2025Наука и техника

Россия вдвое нарастила производство С-350 и С-400

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» вдвое нарастил производство ЗРС С-350 и С-400
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Концерн воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» за последний год более чем вдвое нарастил производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-350 и С-400. Об этом со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.

«Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей позволил концерну не только досрочно поставить в войска часть техники, но и увеличить объемы производства ряда изделий в четыре раза, нарастить объемы выпуска других образцов ракетной техники», — заявили в концерне.

Там добавили, что предприятиями «Алмаз-Антея» освоен выпуск ракетного вооружения нового типа.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Питер Сучиу со ссылкой на турецкие СМИ написал, что Россия может вести переговоры с Турцией о выкупе ЗРС С-400 российского производства.

Позднее эту информацию со ссылкой на источники в Минобороны Турции опровергло ТАСС.

Также в сентябре западный журнал Military Watch Magazine написал, что Индия планирует закупить у России дополнительные ЗРС С-400.

