Наука и техника
15:21, 4 сентября 2025

На Западе подтвердили планы Индии закупить у России еще больше С-400

MWM: Индия планирует закупить у России дополнительные комплексы С-400
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Индия планирует закупить у России дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом сообщил западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

«Подтверждено, что Министерство обороны Индии начало переговоры о закупке дополнительных единиц российских зенитных ракетных комплексов большой дальности С-400 после их первого применения в интенсивных боевых действиях против Военно-воздушных сил (ВВС) Пакистана 7–10 мая», — говорится в публикации.

Издание допускает, что основным мотивом дополнительных закупок стала высокая степень удовлетворенности индийской стороной боевой эффективностью С-400 в ходе недавнего конфликта с Пакистаном, благодаря чему было уничтожено шесть самолетов противника.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022

«С-400 — одна из двух основных систем воздушного боя, недавно закупленных Вооруженными силами Индии. Вторая система, французский истребитель Rafale, считается недостаточно эффективной в боях с Пакистаном», — пишет журнал.

В августе издание со ссылкой на командующего ВВС Индии главного маршала авиации Амара Прита Сингха заметило, что российская система противовоздушной обороны С-400 «изменила правила игры» в конфликте между Нью-Дели и Исламабадом.

