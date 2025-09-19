Силовые структуры
16:47, 19 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин расправился с конкурентом по бизнесу и скрывался 23 года

В КБР задержали мужчину за убийство валютчика 23 года назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) задержали мужчину за убийство валютчика 23 года назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, в сентябре 2002 года в лесу Урванского района было обнаружено мужское тело с огнестрельными ранениями. На месте были изъяты гильзы и другие доказательства, а экспертиза показала, что стрельба велась из самодельного оружия. Сразу установить преступника не удалось.

В этом году следователи возобновили дело и входе повторного изучения материалов криминалистами удалось выйти на след подозреваемого, который ранее был осужден за аналогичное преступление.

Ключевым доказательством по делу стали результаты молекулярно-генетической экспертизы. В ходе допроса мужчина признал вину и рассказал, что причиной расправы стала месть на почве конкуренции в сфере нелегального обмена валюты. Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В ходе обыска по месту проживания подозреваемого был обнаружен закопанный в землю прибор для бесшумной стрельбы. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и его причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с товарищами гаечным ключом и бутылкой.

