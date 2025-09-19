Россия
15:53, 19 сентября 2025

Россиянина оштрафовали за одно предложение Трампу

Жителя Сургута оштрафовали за предложение Трампу забрать Урал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Жителя Сургута оштрафовали на 90 тысяч рублей за предложение, адресованное президенту США Дональду Трампу, забрать Урал. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, передает ТАСС.

Мужчина оставил свой комментарий под постом в одном из Telegram-каналов, где говорилось о необходимости изъятия у Дании Гренландии. Он написал: «Трамп, лучше забери Уральский федеральный округ, мы тебе доплатим»

Дело россиянина рассмотрел Сургутский городской суд. Он признал мужчину виновным по статье о призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России.

Ранее жительница крымского города Керчь опубликовала в одной из соцсетей мемы с мужчинами в свадебных платьях и поплатилась — ее оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

