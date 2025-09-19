Россиянина оштрафовали за одно предложение Трампу

Жителя Сургута оштрафовали за предложение Трампу забрать Урал

Жителя Сургута оштрафовали на 90 тысяч рублей за предложение, адресованное президенту США Дональду Трампу, забрать Урал. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, передает ТАСС.

Мужчина оставил свой комментарий под постом в одном из Telegram-каналов, где говорилось о необходимости изъятия у Дании Гренландии. Он написал: «Трамп, лучше забери Уральский федеральный округ, мы тебе доплатим»

Дело россиянина рассмотрел Сургутский городской суд. Он признал мужчину виновным по статье о призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России.

Ранее жительница крымского города Керчь опубликовала в одной из соцсетей мемы с мужчинами в свадебных платьях и поплатилась — ее оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).