Россиянка обратилась к Трампу с предложением по территории России и поплатилась

В Сургуте женщина обратилась к президенту США Дональду Трампу с предложением по территории России и поплатилась. Об этом рассказал Telegram-канал Ural Mash.

Женщина оставила комментарий под новостью о претензиях Трампа на Гренландию. «Трамп, лучше забери Уральский Федеральный округ, мы тебе доплатим!» — написала она.

Высказывание россиянки посчитали призывом к нарушению территориальной целостности страны. Она была привлечена к административной ответственности.

