12:50, 19 сентября 2025

Россиянка обратилась к Трампу с предложением по территории России и поплатилась

В Сургуте женщина предложила Трампу забрать один из округов России и поплатилась
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Сургуте женщина обратилась к президенту США Дональду Трампу с предложением по территории России и поплатилась. Об этом рассказал Telegram-канал Ural Mash.

Женщина оставила комментарий под новостью о претензиях Трампа на Гренландию. «Трамп, лучше забери Уральский Федеральный округ, мы тебе доплатим!» — написала она.

Высказывание россиянки посчитали призывом к нарушению территориальной целостности страны. Она была привлечена к административной ответственности.

Ранее в Красноярском крае женщину оштрафовали за сорванный плакат с рекламой о службе по контракту. Обрывки россиянка разбросала на дороге.

