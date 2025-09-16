Россия
Россиянка сорвала плакат с рекламой о службе по контракту и поплатилась

В Красноярском крае женщину оштрафовали за сорванный плакат о контрактной службе
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Красноярском крае женщина сорвала плакат с рекламой о службе по контракту и поплатилась. Россиянку оштрафовали на 30 тысяч рублей по решению суда. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По сведениям издания, 31-летнюю жительницу обвинили в дискредитации Вооруженных сил России. Ее дело рассмотрел Лесосибирский городской суд.

Как установили следователи, женщина 7 сентября разорвала плакат о наборе на военную службу, который находился на заборе частного дома. Части баннера она разбросала на дороге.

На суде гражданка признала вину и раскаялась.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае суд оштрафовал 72-летнюю женщину за комментарии о специальной военной операции (СВО) на Украине. Суд тогда назначил пенсионерке штраф в размере 30 тысяч рублей.

