01:14, 19 сентября 2025Россия

Российский разведчик навел артиллерию на укрытие командиров ВСУ

Разведчик Зленко навел артиллерию на замаскированное укрытие с командирами ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский разведчик Максим Зленко в составе разведгруппы обнаружил замаскированное укрытие с командирами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и навел на них огонь артиллерии. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«Максиму удалось выявить численность личного состава, техники и вооружения, а также точное место нахождения командного состава врага. Максим оперативно передал всю информацию по средствам связи своему командованию», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что Зленко корректировал огонь артиллерии. В результате командный пункт был уничтожен, а Российская армия смогла занять позиции и закрепиться на них.

Ранее военный корреспондент Александр Коц показал видео срыва ротации ВСУ ударами российских дронов. По его словам, разведчики нашли это место, преследуя своими дронами украинский беспилотник «Бабу-Яга».

