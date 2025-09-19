Российский разведчик навел артиллерию на укрытие командиров ВСУ

Разведчик Зленко навел артиллерию на замаскированное укрытие с командирами ВСУ

Российский разведчик Максим Зленко в составе разведгруппы обнаружил замаскированное укрытие с командирами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и навел на них огонь артиллерии. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«Максиму удалось выявить численность личного состава, техники и вооружения, а также точное место нахождения командного состава врага. Максим оперативно передал всю информацию по средствам связи своему командованию», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что Зленко корректировал огонь артиллерии. В результате командный пункт был уничтожен, а Российская армия смогла занять позиции и закрепиться на них.

Ранее военный корреспондент Александр Коц показал видео срыва ротации ВСУ ударами российских дронов. По его словам, разведчики нашли это место, преследуя своими дронами украинский беспилотник «Бабу-Яга».