Российский военный выслушал приговор за отказ от участия в боевых действиях

В Забайкалье суд приговорил военного за отказ от участия в боевых действиях

В Забайкальском крае Борзинский гарнизонный военный суд приговорил военного к двум с половиной годам лишения свободы за отказ от участия в боевых действиях. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии-поселении.

По версии следствия, командир воинской части отдал осужденному приказ отбыть в командировку для выполнения боевых и специальных задач. Военнослужащий отказался.

Ранее Борзинский гарнизонный военный суд приговорил к двум с половиной годам колонии военнослужащего, который не явился в установленный регламентом срок в свою воинскую часть.

