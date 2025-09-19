Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:33, 19 сентября 2025Путешествия

Самолет сил самообороны Японии выкатился за ВПП

В Японии самолет сил самообороны выкатился за пределы ВПП аэропорта Ниигата
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Stanislav Kogiku / AFLO / Global Look Press

Самолет сил самообороны Японии выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ниигата. Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что инцидент произошел около 11:50 по местному времени (05:50 по московскому времени). Поисково-спасательный самолет U-125A воздушных сил самообороны выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке — в результате, были закрыты все ВПП аэропорта.

На борту самолета находились пять человек, о пострадавших не сообщается. Признаков возгорания на борту самолета не обнаружено.

Ранее в Индии пассажирский самолет авиакомпании Air India выкатился за пределы полосы во время посадки. В условиях сильного дождя пилоты неудачно посадили воздушное судно, был поврежден двигатель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нормально наклянчили». Захарова прокомментировала наличие у Умерова недвижимости в США. Его семье принадлежат 8 элитных домов

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала фигуру в трусах

    Кадыров ответил на слухи о его болезнях

    Москву накроют кратковременные дожди

    Женщина пострадала при атаках дронов ВСУ в российском регионе

    Пентагон отказался закупать в 2026 году ракеты Sentinel

    Патологоанатомы из Владивостока вшили в тело умершего магический сверток и поплатились

    Россиянка описала Китай словами «для русского человека это дикость»

    Российская блогерша пожаловалась на «заразившиеся бешенством» Патриаршие пруды

    В России рассказали о более совершенном конкуренте Т-90

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости