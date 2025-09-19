Экономика
22:12, 19 сентября 2025Экономика

Синоптик назвал последний день летнего тепла в Москве

Синоптик Шувалов: 22 сентября станет последним днем летнего тепла в Москве
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Global Look Press

Предстоящий понедельник, 22 сентября, станет последним днем летнего тепла в Москве и Подмосковье. Соответствующую дату назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Радио 1».

По словам синоптика, теплая погода ненадолго покинет столичный регион, а с воскресенья, 21 сентября, начнутся прощальные гастроли лета. Остаток месяца, добавил он, ознаменуется погодными качелями. «В воскресенье температура может достигнуть плюс 23 градусов, а в понедельник — плюс 27. Но такая летняя погода будет пролетом, и уже во вторник все рухнет буквально на 10-15 градусов», — поделился информацией специалист. При этом в конце месяца, уточнил Шувалов, в связи с резким похолоданием и достаточно низкими температурами вероятно включение отопления.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что текущий сентябрь в Москве окажется одним из самых засушливых в истории.

