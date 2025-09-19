Сентябрь в Москве назвали одним из самых засушливых в истории

Синоптик Вильфанд: Сентябрь 2025 года в Москве станет одним из самых засушливых

Сентябрь 2025 года в Москве станет одним из самых засушливых в истории. Таким первый месяц осени в столице назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Синоптик пояснил, что с начала месяца погодой в Москве управлял антициклон — из-за этого не было осадков и условий для облаков. «И вполне возможно, что этот сентябрь будет одним из самых засушливых месяцев, ведь влаги выпало всего ничего», — допустил Вильфанд.

Метеоролог напомнил, что до этого очень засушливые сентябри случались в 1949 и 1982 годах. Последний подобный первый месяц осени был в 2023 году — тогда 25 дней не выпало ни капли дождя.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что череда солнечных дней закончится в Москве в четверг, 18 сентября. Давление в столице понизится, изменится циркуляция воздуха, и Москва окажется уже на периферии циклона. В связи с этим днем погода станет облачной с прояснениями.