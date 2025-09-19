Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:54, 19 сентября 2025Интернет и СМИ

Скабеева заметила смешную связанную с Россией деталь на карикатуре с Трампом

Скабеева заметила, что на карикатуре The Times Трамп носит георгиевскую ленту
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева заметила интересную деталь на карикатуре британского издания The Times, посвященной визиту президента США Дональда Трампа в Великобританию. Пост об этом она опубликовала в Telegram-канале.

Скабеева разместила карикатуру Мортена Морланда под названием «Жизнь после Трампа». На ней изображен премьер-министр Великобритании Кир Стармер, лежащий без одежды в неубранной комнате и со страхом наблюдающий из окна за американским лидером, который садится в черную машину в сопровождении охраны. На груди у главы Белого дома можно заметить георгиевскую ленту, сложенную в литеру Z.

«Внимание на медаль Трампа. Смешно», — написала Скабеева.

17 сентября Трамп прибыл в Великобританию с официальным визитом. Уточнялось, что американский лидер примет участие в мероприятиях британской королевской семьи, в том числе в прогулке на карете и банкете.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали подробности переговоров с Россией в данный момент

    Появились подробности о доставленном в Россию из Китая бортом Путина больном мальчике

    Какао оказался удивительно полезен для пожилых людей

    Захарова высмеяла Польшу

    Коллапс возник в миграционном центре в Москве из-за одной детали в приложении

    Скабеева заметила смешную связанную с Россией деталь на карикатуре с Трампом

    Перешедшая в сборную Франции 18-летняя российская фигуристка снялась топлес

    В России отреагировали на милитаризацию датского острова вблизи Калининградской области

    Политолог объяснил слова Мерца о евреях преклонением перед Израилем

    Россиянка обратилась к Трампу с предложением по территории России и поплатилась

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости