Скабеева заметила смешную связанную с Россией деталь на карикатуре с Трампом

Скабеева заметила, что на карикатуре The Times Трамп носит георгиевскую ленту

Российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева заметила интересную деталь на карикатуре британского издания The Times, посвященной визиту президента США Дональда Трампа в Великобританию. Пост об этом она опубликовала в Telegram-канале.

Скабеева разместила карикатуру Мортена Морланда под названием «Жизнь после Трампа». На ней изображен премьер-министр Великобритании Кир Стармер, лежащий без одежды в неубранной комнате и со страхом наблюдающий из окна за американским лидером, который садится в черную машину в сопровождении охраны. На груди у главы Белого дома можно заметить георгиевскую ленту, сложенную в литеру Z.

«Внимание на медаль Трампа. Смешно», — написала Скабеева.

17 сентября Трамп прибыл в Великобританию с официальным визитом. Уточнялось, что американский лидер примет участие в мероприятиях британской королевской семьи, в том числе в прогулке на карете и банкете.