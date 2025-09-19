Бывший СССР
Стали известны цели ночных ударов по Киеву

«Страна.ua»: Целями ударов по Киеву стали троллейбусная сеть и телекоммуникации
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Целями ночных ударов по Киеву стали троллейбусная сеть и телекоммуникации. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В Шевченковском районе обломки упали на проезжую часть и повредили троллейбусную сеть», — сообщает издание со ссылкой на военную администрацию.

Отмечаются повреждения канала телекоммуникаций, который обслуживает «Киевпастранс». Граждан предупредили о возможных сбоях оплаты картой в скоростном трамвае и фуникулере.

В ночь на 19 сентября российские дроны ударили по Киеву. По словам представителей городских властей, в Киеве работала система противовоздушной обороны.

