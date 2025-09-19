Бывший СССР
Военкоры сообщили об атаке дронов на Киев

«РВ»: Дроны атаковали Киев, в городе слышна стрельба
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Дроны атаковали Киев, в столице Украины слышны звуки взрывов и стрельбы. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По словам представителей городских властей, в Киеве работает система противовоздушной обороны. На приложенном к публикации видео слышны звуки пролета дронов и стрельбы, а в небе наблюдаются яркие огни.

Ранее сообщалось, что российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили используемую в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) энергетическую инфраструктуру.

.
