Раскрыты подвергшиеся ударам российских ракет и дронов объекты Украины

Минобороны: Поражена используемая в интересах ВСУ энергетическая инфраструктура
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-ĸанал «ДСНС України»

Российская авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили используемую в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) энергетическую инфраструктуру. Подвергшиеся ударам объекты журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, поражены места хранения и цехам производства дронов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах. Другие подробности не приводятся.

Ранее Минобороны России отчиталось, что за неделю с 6 по 12 сентября российские войска нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам Украины. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, транспортная и энергетическая инфраструктура, использовавшаяся в интересах ВСУ, военные аэродромы, склады с вооружением и техникой и другие цели.

В августе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о позиции президента России Владимира Путина, согласно которой российские войска атакуют на территории Украины исключительно военные цели. Позже он также подчеркнул, что, несмотря на удары по украинской военной инфраструктуре, Россия сохраняет заинтересованность в продолжении переговоров.

