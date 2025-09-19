Россия
19:38, 19 сентября 2025Россия

Стало известно о боестолкновении с ВСУ над Черным морем

Минобороны сообщило о сбитом над Черным морем украинском беспилотнике
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над Черным морем сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). О боестолкновении сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Девятнадцатого сентября с 16:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Помимо акватории Черного моря, отметили в оборонном ведомстве, по одному беспилотнику было сбито над территориями Белгородской и Курской областей.

Ранее стало известно, что в ночь на пятницу, 19 сентября, ВСУ пытались атаковать Крым. По данным оборонного ведомства, попытки атак были предприняты в течение ночи. За этот период силы ПВО сбили над полуостровом четыре летательных аппарата самолетного типа.

