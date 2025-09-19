Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:00, 19 сентября 2025Мир

Стало известно о желании согласовать с Россией переговоры по работе дипмиссий

В посольстве США понадеялись согласовать с РФ переговоры по работе дипмиссий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

США рассчитывают согласовать с Россией следующие переговоры по работе диппредставительств, когда это будет удобно обеим сторонам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в посольстве Соединенных Штатах.

«США рассматривают канал связи по двусторонним отношениям как конструктивную площадку для постоянных переговоров о стабилизации работы наших дипломатических представительств», — сказали в диппредставительстве.

Отмечается, что в настоящее время усилия направлены на возобновление работы посольств в России и США. В американском посольстве планируют продолжить обсуждать нормализацию и улучшение отношений сторон.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам. Он отметил, что американская сторона также заинтересована в поддержании диалога.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин освободил Козака от должности

    Командир ВСУ бросил бойцов и уехал в отпуск

    Стало известно о желании согласовать с Россией переговоры по работе дипмиссий

    Бывшего президента Эквадора обвинили в получении взяток

    В Минфине спрогнозировали ключевую ставку на будущий год

    В Финляндии набросились на депутата за слова о Сталине

    Сообщившая о свадьбе российская блогерша не заключила официальный брак

    MI6 создаст портал для вербовки шпионов через даркнет

    На Западе раскрыли последствия решений ЕС по российским активам

    Евросоюз нарастил импорт российских морепродуктов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости