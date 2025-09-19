Стало известно о желании согласовать с Россией переговоры по работе дипмиссий

В посольстве США понадеялись согласовать с РФ переговоры по работе дипмиссий

США рассчитывают согласовать с Россией следующие переговоры по работе диппредставительств, когда это будет удобно обеим сторонам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в посольстве Соединенных Штатах.

«США рассматривают канал связи по двусторонним отношениям как конструктивную площадку для постоянных переговоров о стабилизации работы наших дипломатических представительств», — сказали в диппредставительстве.

Отмечается, что в настоящее время усилия направлены на возобновление работы посольств в России и США. В американском посольстве планируют продолжить обсуждать нормализацию и улучшение отношений сторон.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам. Он отметил, что американская сторона также заинтересована в поддержании диалога.