Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:54, 18 сентября 2025Мир

Лавров высказался о диалоге президентов России и США

Глава МИД Лавров: Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Россия хочет поддерживать диалог с США по всем каналам. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

«Мы хотим поддерживать тот диалог, который установился между нашими президентами, между главами внешнеполитических ведомств, по другим каналам, между помощниками по национальной безопасности и специальными представителями двух президентов», — сказал глава МИД России.

Лавров отметил, что американская сторона также заинтересована в поддержании диалога.

Ранее Сергей Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа хочет убрать тему Украины с повестки дня, чтобы наладить связи с Россией. Он добавил, что у действующих американских властей «очень своеобразный подход к тому, как решать экономические вопросы», поэтому налаживание двухсторонних связей может стать непростым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о смене в руководстве России

    Стало известно о принятии Путиным решения по главе Генштаба

    В России назвали цель поездки Зеленского в ДНР

    Известный американский рэпер изменил тур по США ради концерта в Москве

    Россияне массово обеспокоились ЖКУ

    Диетолог подсказал неожиданный метод подавить аппетит

    Названа распространенная ошибка при сушке одежды

    Международные резервы России впервые превысили 700 миллиардов долларов

    Раскрыты подробности грандиозного музыкального события

    Директор российского порта пустил 30 миллионов рублей на элитную недвижимость

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости