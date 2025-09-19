В главном угольном регионе страны остановится очередная шахта

Власти Кузбасса сообщили о прекращении добычи на шахте «Березовская» с ноября

Шахта «Березовская» в одноименном городе Кемеровской области полностью прекратит добычу угля с ноября этого года, однако речь не идет о полном закрытии предприятия. Об этом сообщили в министерстве угольной промышленности региона, передает ТАСС.

Представитель ведомства подчеркнул, что проходка горных выработок продолжится, готовится новая лава (выработка значительной протяженности).

«Березовская» принадлежит угольной компании «Северный Кузбасс». Предприятие, являющееся градообразующим и также ведущее добычу на шахте «Первомайская», ранее уже получало меры государственной поддержки от Минфина. Ему предоставляли отсрочку налоговых платежей и страховых взносов и давали возможность реструктуризации кредитов.

На прошлой неделе губернатор региона Илья Середюк рассказал, что к началу сентября из 151 предприятия угольной отрасли в области 30 находятся в «красной зоне», а работа 18 уже приостановлена. В конце августа ситуация была лучше. Чиновник говорил, что остановлены навсегда или законсервированы 17 шахт и разрезов, а в «красной зоне» находятся еще 20.

До этого Росстат подсчитал, что по итогам первого полугодия сальдированный убыток российских угольных компаний взлетел в 26 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 185,2 миллиарда рублей. На этом фоне программа господдержки отрасли ранее оценивалась примерно в 60 миллиардов рублей.