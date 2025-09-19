Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:36, 19 сентября 2025Экономика

В главном угольном регионе страны остановится очередная шахта

Власти Кузбасса сообщили о прекращении добычи на шахте «Березовская» с ноября
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Шахта «Березовская» в одноименном городе Кемеровской области полностью прекратит добычу угля с ноября этого года, однако речь не идет о полном закрытии предприятия. Об этом сообщили в министерстве угольной промышленности региона, передает ТАСС.

Представитель ведомства подчеркнул, что проходка горных выработок продолжится, готовится новая лава (выработка значительной протяженности).

«Березовская» принадлежит угольной компании «Северный Кузбасс». Предприятие, являющееся градообразующим и также ведущее добычу на шахте «Первомайская», ранее уже получало меры государственной поддержки от Минфина. Ему предоставляли отсрочку налоговых платежей и страховых взносов и давали возможность реструктуризации кредитов.

На прошлой неделе губернатор региона Илья Середюк рассказал, что к началу сентября из 151 предприятия угольной отрасли в области 30 находятся в «красной зоне», а работа 18 уже приостановлена. В конце августа ситуация была лучше. Чиновник говорил, что остановлены навсегда или законсервированы 17 шахт и разрезов, а в «красной зоне» находятся еще 20.

До этого Росстат подсчитал, что по итогам первого полугодия сальдированный убыток российских угольных компаний взлетел в 26 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 185,2 миллиарда рублей. На этом фоне программа господдержки отрасли ранее оценивалась примерно в 60 миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Здравый смысл прокладывает путь вперед». Антироссийскую резолюцию в МАГАТЭ приняли при рекордном числе воздержавшихся

    В Россию ввезли почти две тонны кокаина за 20 миллиардов рублей в контейнере с бананами

    С морского дна у побережья Анапы закончили собирать мазут

    Пугачеву захотели лишить многомиллионного дохода в России

    Обама заступился за резко высказавшегося о Кирке телеведущего

    Море у берегов Анапы очистили от мазута

    Надругавшийся над маленьким ребенком на заправке мигрант предстанет перед судом

    Капризов высказался об отказе от подписания нового контракта с «Миннесотой»

    В сети восхитились новой внешностью актрисы Ирины Горбачевой

    Мужчина с тремя видами рака перенес ампутацию пениса и удивил врачей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости