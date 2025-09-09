Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:44, 9 сентября 2025Экономика

В главном угольном регионе России выросло число остановленных предприятий

Глава Кузбасса Середюк рассказал об остановке 18 предприятий угольной отрасли
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

К началу августа из 151 предприятия угольной отрасли в Кемеровской области, 30 находятся в «красной зоне», а работа 18 приостановлена. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Илья Середюк.

По его словам, правительство одобрило отсрочки по уплате налоговых платежей для 16 предприятий. Чиновник заверил, что при улучшении конъюнктуры некоторые закрытые предприятия возобновят работу, с их собственниками вопрос уже обсуждался.

В конце августа глава главного угольного региона страны указывал, что остановлены навсегда или законсервированы 17 шахт и разрезов, а в «красной зоне» находятся еще 20. Работа каких конкретно предприятий приостановлена или остается под угрозой, в сообщении не уточняется.

Середюк подчеркнул, что добыча угля с начала года составляет 124,6 миллиона тонн, что ниже, чем годом ранее, но лучше пессимистичных прогнозов. Также Кузбассу удалось наладить ритмичность отгрузки угля в восточном, северо-западном и южном направлениях, что раньше являлось одной из экспортных проблем.

В середине июля замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов отмечал, что ситуация в угольной отрасли продолжает ухудшаться. На тот момент, по его данным, закрылось или находилось на грани закрытия 51 предприятие. Для борьбы с кризисом, возникшим из-за проблем с экспортом, власти разработали программу поддержки на десятки миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео удара по зданию правительства Украины

    В бегстве Кулебы из Украины увидели плохой знак для Киева

    В России допустили конфликт с Финляндией и сделали прогноз о трагических событиях

    Появились подробности о предложившем обложить россиян десятиной священнике

    Россияне потратили на иностранные кроссовки сотни миллионов рублей

    Влияние ключевой ставки на рост цен в России оценили

    Россиянам назвали благоприятный период для смены работы

    Польша закроет границу с Белоруссией

    Лавров обратил внимание на дурь Евросоюза

    В главном угольном регионе России выросло число остановленных предприятий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости