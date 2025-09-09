В главном угольном регионе России выросло число остановленных предприятий

Глава Кузбасса Середюк рассказал об остановке 18 предприятий угольной отрасли

К началу августа из 151 предприятия угольной отрасли в Кемеровской области, 30 находятся в «красной зоне», а работа 18 приостановлена. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Илья Середюк.

По его словам, правительство одобрило отсрочки по уплате налоговых платежей для 16 предприятий. Чиновник заверил, что при улучшении конъюнктуры некоторые закрытые предприятия возобновят работу, с их собственниками вопрос уже обсуждался.

В конце августа глава главного угольного региона страны указывал, что остановлены навсегда или законсервированы 17 шахт и разрезов, а в «красной зоне» находятся еще 20. Работа каких конкретно предприятий приостановлена или остается под угрозой, в сообщении не уточняется.

Середюк подчеркнул, что добыча угля с начала года составляет 124,6 миллиона тонн, что ниже, чем годом ранее, но лучше пессимистичных прогнозов. Также Кузбассу удалось наладить ритмичность отгрузки угля в восточном, северо-западном и южном направлениях, что раньше являлось одной из экспортных проблем.

В середине июля замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов отмечал, что ситуация в угольной отрасли продолжает ухудшаться. На тот момент, по его данным, закрылось или находилось на грани закрытия 51 предприятие. Для борьбы с кризисом, возникшим из-за проблем с экспортом, власти разработали программу поддержки на десятки миллиардов рублей.