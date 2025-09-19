Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:44, 19 сентября 2025Мир

Суд отклонил иск Трампа против газеты

Суд отклонил иск Трампа против газеты The New York Times на 15 млрд долларов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Суд во Флориде в пятницу, 19 сентября, отклонил иск президента США Дональда Трампа против газеты The New York Times на 15 миллиардов долларов. Об этом сообщил телеканал CNN.

Известно, что судья Стивен Мерридэй раскритиковал иск Трампа. Он подчеркнул, что судебная жалоба не является «публичным форумом для оскорблений и ругательств», а также платформой для ярости против противника. Кроме того, нельзя воспринимать документ как «рупор для связей с общественностью или трибуну для пламенной речи на политическом митинге».

16 сентября Трамп подал судебный иск на сумму 15 миллиардов долларов по обвинению в клевете против NYT. Он назвал газету «одной из худших и наиболее дегенеративных газет в истории страны».

«"Times" десятилетиями применяла метод лжи о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе, движении "Америка прежде всего", MAGA и нашей стране в целом», — сказал тогда американский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа посоветовал Украине смириться с потерей территорий

    В российском городе потолок рухнул на кровать

    США захотели вернуть войска в Афганистан

    На Камчатке произошло мощное землетрясение

    В Финляндии раскрыли последствия санкций против России

    В «Ахмате» показали важную проблему бойцов на передовой

    МОК перераспределил медали российских биатлонистов с Олимпиады-2014

    СБУ запретила распространять информацию о пропавших без вести солдатах ВСУ

    Суд отклонил иск Трампа против газеты

    Украинка с самыми большими щеками в мире обнажила грудь перед камерой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости