Суд отклонил иск Трампа против газеты The New York Times на 15 млрд долларов

Суд во Флориде в пятницу, 19 сентября, отклонил иск президента США Дональда Трампа против газеты The New York Times на 15 миллиардов долларов. Об этом сообщил телеканал CNN.

Известно, что судья Стивен Мерридэй раскритиковал иск Трампа. Он подчеркнул, что судебная жалоба не является «публичным форумом для оскорблений и ругательств», а также платформой для ярости против противника. Кроме того, нельзя воспринимать документ как «рупор для связей с общественностью или трибуну для пламенной речи на политическом митинге».

16 сентября Трамп подал судебный иск на сумму 15 миллиардов долларов по обвинению в клевете против NYT. Он назвал газету «одной из худших и наиболее дегенеративных газет в истории страны».

«"Times" десятилетиями применяла метод лжи о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе, движении "Америка прежде всего", MAGA и нашей стране в целом», — сказал тогда американский лидер.