Трамп подал иск против одной газеты из-за клеветы

Трамп подал судебный иск о клевете на $15 млрд против New York Times

Президент США Дональд Трамп подал судебный иск на сумму 15 миллиардов долларов по обвинению в клевете против газеты The New York Times (NYT). Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«"Times" десятилетиями применяла метод лжи о вашем любимом президенте (обо мне!), моей семье, бизнесе, движении "Америка прежде всего", MAGA и нашей стране в целом», — говорится в публикации.

Трамп назвал NYT «одной из худших и наиболее дегенеративных газет в истории страны». Он осудил издание за поддержку его соперницы на выборах, вице-президента США Камалы Харрис.

«Я рассматриваю это как самый крупный незаконный вклад в предвыборную кампанию за всю историю. Их поддержка Камалы Харрис была помещена на первой странице New York Times, что до сих пор было неслыханно!» — отметил американский лидер.

Ранее Дональд Трамп сравнил себя с выдающимся президентом США Авраамом Линкольном, заявив, что с ним его роднит то, как к нему относится пресса.