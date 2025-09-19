Трамп назвал неловким поимку Европы за продолжением закупки нефти у России

Трамп счел неловким продолжение закупок нефти из России союзниками по НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал неловким тот факт, что он поймал европейских союзников по НАТО за продолжением закупки российской нефти. Об этом американский лидер заявил пресс-пулу Белого дома в ходе полета на борту своего самолета по маршруту Великобритания — Соединенные Штаты.

«Получилось, откровенно говоря, немного неловко, что я поймал Европу, страны НАТО, покупающими нефть у России», — заявил Трамп.

Ранее глава Белого дома счел, что сейчас неподходящее время, чтобы просить президента РФ Владимира Путина о прекращении огня. Вместо этого необходимо снижать цены на нефть, тогда конфликт между Россией и Украиной завершится, утверждает он.