00:42, 19 сентября 2025

Трамп назвал неловким поимку Европы за продолжением закупки нефти у России

Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Leon Neal / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал неловким тот факт, что он поймал европейских союзников по НАТО за продолжением закупки российской нефти. Об этом американский лидер заявил пресс-пулу Белого дома в ходе полета на борту своего самолета по маршруту Великобритания — Соединенные Штаты.

«Получилось, откровенно говоря, немного неловко, что я поймал Европу, страны НАТО, покупающими нефть у России», — заявил Трамп.

Ранее глава Белого дома счел, что сейчас неподходящее время, чтобы просить президента РФ Владимира Путина о прекращении огня. Вместо этого необходимо снижать цены на нефть, тогда конфликт между Россией и Украиной завершится, утверждает он.

