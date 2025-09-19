Трамп унизил принца Гарри и Меган Маркл

Дональд Трамп унизил принца Гарри на банкете с королем Карлом III

Президент США Дональд Трамп публично унизил принца Гарри и Меган Маркл во время визита в Великобританию. Об этом пишет Daily Mail.

На официальном банкете Трамп назвал встречу с королем Карлом III важной честью для него. Он также особо похвалил монарха за воспитание «замечательного сына» — принца Уильяма. Многие восприняли это как прямое оскорбление другого сына Карла — принца Гарри. Это унижение усугубляется тем, что Меган Маркл, супруга Гарри, ранее открыто называла Трампа «женоненавистником» и «разобщающей фигурой».

Причиной, по которой Трамп выказал пренебрежение по отношению к принцу Гарри и Меган Маркл, стала их последовательная антитрамповская позиция и череда профессиональных неудач. Супруги никак не прокомментировали высказывания американского президента.

Аналитики отмечают, что Меган Маркл и принц Гарри оказались в стратегическом тупике: их медийные проекты терпят неудачи, связи с королевской семьей ослабевают, а политическое влияние минимально. Встреча Гарри с отцом после 19-месячной разлуки длилась лишь 54 минуты, что, по мнению инсайдеров, свидетельствует о глубоком кризисе в отношениях.

Ранее принц Гарри отверг обвинения в том, что причиной написания мемуаров было желание отомстить королевской семье. Гарри заявил, что книга была способом взять ответственность за происходящее и развеять пустые слухи.