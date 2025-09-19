Трамп задумал пригласить британского короля на празднование независимости США

Telegraph: Трамп пригласит Карла III на празднование 250-летия независимости США

Американский президент Дональд Трамп планирует пригласить британского короля Карла III на празднование 250-летия независимости страны в 2026 году. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, Белый дом хочет, чтобы Великобритания «сыграла главную роль» на предстоящем торжестве. При этом отмечается, что это предварительные планы и визит еще не подготавливается.

Американский чиновник также рассказал изданию, что Трампу понравилась организация мероприятия в Великобритании, и глава Белого дома отдельно подчеркнул, что «британцы установили высокую планку для своей поездки» в США.

Ранее Трамп нарушил одно из важных правил этикета во время встречи с Карлом III. Во время осмотра построения королевской гвардии в Виндзорском замке Трамп пренебрег правилом общения с монархом. Согласно предписанию, гость короля никогда не должен поворачиваться к нему спиной. Однако президент США обогнал Карла III на несколько шагов и шел мимо строя гвардейцев в сопровождении офицера.