Из жизни
18:37, 18 сентября 2025Из жизни

Трамп нарушил важное правило этикета во время встречи с Карлом III

Трамп нарушил важное правило этикета, повернувшись спиной к королю Карлу III
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп нарушил одно из важных правил этикета во время встречи с Карлом III. Об этом пишет Daily Star.

17 сентября, во время осмотра построения королевской гвардии в Виндзорском замке, Трамп принебрег правилом общения с монархом, которое, в частности, опубликовано на его сайте.

Согласно этому предписанию, гость короля никогда не должен поворачиваться к нему спиной. Однако американский президент обогнал Карла III на несколько шагов и шел мимо строя гвардейцев в сопровождении офицера. «Неловкое зрелище: король выглядит как паж, ожидающий Трампа. А он вышагивает впереди и совершенно игнорирует нашего Карла, который плетется следом», — пишет Daily Star.

Издание также напомнило, что во время своего первого визита в Великобританию в качестве президента США в 2019 году Трамп также нарушил протокол и похлопал королеву Елизавету II по спине. Правила общения с монархом запрещают прикасаться к нему. Допустимо только легкое рукопожатие, но только в том случае, если король первым протянул руку.

В 2023 году президент США Джо Байден несколько раз нарушил правила этикета и протокол при встрече с Карлом III в Виндзорском замке. Во время рукопожатия с королем Великобритании американский лидер схватил его левой рукой за локоть правой и похлопал по спине.

    Все новости