Украинским военным устроили «проверку КВНом»

WarGonzo: Дрон КВН нанес удар по грузовику ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области российский дрон «Князь Вандал Новгородский» (КВН) нанес удар по грузовику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал WarGonzo.

Как рассказали авторы канала, машина заехала на территорию, патрулируемую российским оператором дронов с позывным Кастет из группы Немца 291-го полка.

«Въехал, нарушая все правила, установленные российскими солдатами в этом районе, грузовик ВСУ. Пришлось его остановить, помахав КВНом перед лицом водителя. Итог — украинский транспорт на штрафстоянке, неликвид», — говорится в сообщении.

Ранее в сеть попало видео со взорвавшимся у ног бойца ВСУ дроном. На видео можно заметить бойца, который поднял беспилотник, после чего уронил его.