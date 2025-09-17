Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:40, 17 сентября 2025Бывший СССР

Появилось видео взорвавшегося у ног бойца ВСУ дрона

Дрон сдетонировал у ног бойца ВСУ после того, как он уронил беспилотник
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Появилось видео сдетонировавшего у ног бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) FPV-дрона. Его опубликовал Telegram-канал LOSTARMOUR.

«Противник подобрал несработавший оптоволоконный FPV-дрон КВН и уронил его, после чего тот сдетонировал», — написал источник.

На видео можно заметить бойца, который поднял беспилотник, после чего уронил его. Дрон сдетонировал у ног военнослужащего.

Ранее старший сержант Олег Батырев уничтожил надвигающийся на подразделение FPV-дрон Вооруженных сил Украины и спас личный состав. Военный открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по беспилотнику.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из популярных китайских производителей машин уйдет из России

    Стало известно об отказе Ротару выступать до конца СВО

    Лавров оценил необходимость участия Европы в переговорах по Украине

    Минобороны сообщило о более чем 350 сбитых украинских беспилотниках

    В Китае столкнулись два летающих автомобиля

    Бойцы СВО назвали себя националистами и высказались об «ордах мигрантов» на видео

    Раскрыты цели ударов российских войск в зоне СВО

    Крупная азиатская страна открыла рынок для поставок мяса птицы из России

    В России ускорили процесс опознания погибших в зоне СВО

    В США сотрудники университета подали в суд на Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости