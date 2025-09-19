Бывший СССР
Украинский офицер тайно вывозил солдат ВСУ за границу

Украинский офицер из Днепра тайком вывозил солдат ВСУ за границу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Сотрудник военного корпуса из Днепра был замешан в организации выезда военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) за пределы страны. Об этом рассказало издание «Военное обозрение».

Государственное бюро расследований Украины выдвинуло обвинения офицеру Вооруженных сил Украины, который за вознаграждение в 14 тысяч долларов помогал военнослужащим покидать свои подразделения и выезжать в Европу. В этой схеме также участвовали двое гражданских лиц, а пакет услуг включал нелегальный переход границы.

Этот офицер ранее фигурировал в уголовном деле, связанном с фиктивной службой депутата областного совета Марианны Кизияровой. Несмотря на условный срок за предыдущие преступления, он продолжил свою противоправную деятельность и был задержан в одном из игорных заведений.

Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее офицер 33-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» с позывным Сенсенати рассказал, что в ВСУ мобилизованных украинцев готовят под конкретную задачу и группами отправляют в «один конец» на красноармейском направлении, рассчитывая, что кто-то из солдат выживет.

