В «Ахмате» показали важную проблему бойцов на передовой

Российские бойцы спецназа «Ахмат» показали нашествие мышей на передовой

Российские бойцы спецназа «Ахмат» показали нашествие мышей на передовой, пишет Telegram-канал «Дневник мракоборцев».

На опубликованных кадрах видно, как мыши едят запасы еды российских бойцов в Сумской области. Авторы канала также указывают, что животные грызут дроны, проводку и оборудование, а также заражают мышиной лихорадкой солдат.

Последний раз такое нашествие мышей было в 2023 году.

Ранее в одном из подразделений «Ахмата» заявили о деле чести и обратились к россиянам из-за одной находки в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Речь идет о трофейном клинке, найденном у ликвидированного украинского бойца. На нем стоит клеймо Хабаровского пограничного института и выгравирована надпись «От выпускников 2014 года».