20:04, 19 сентября 2025Бывший СССР

В Азербайджан впервые прибыл высокопоставленный армянский чиновник

В Азербайджан прибыл директор СНБ Армении Андраник Симонян
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress.com

В Азербайджан прибыл директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Андраник Симонян. Об этом сообщает Minval в своем Telegram-канале.

Глава ведомства примет участие в Международном форуме безопасности в Баку, который пройдет с 19 по 21 сентября. 

Отмечается, что это первый визит высокопоставленного чиновника Армении в Азербайджан за 35 лет с момента объявления независимости обеих республик.

Ранее впервые за 30 лет через воздушное пространство Азербайджана пролетел самолет с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Как рассказала пресс-секретарь главы правительства, это стало возможным после подписания соглашения в Вашингтоне.

