В Белоруссии объявили персоной нон грата одного европейского дипломата

МИД Белоруссии объявил персоной нон грата советника чешского посольства

Минск объявил персоной нон грата советника посольства Чехии. Об этом сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, такое решение было принято в связи с недружественными действиями чешских властей, которые потребовали покинуть территорию своей страны от сотрудника белорусского посольства в Праге.

«Сегодня в Министерство иностранных дел Белоруссии был вызван исполняющий обязанности главы дипломатической миссии Чехии в Белоруссии Томаш Крыл. Ему в качестве ответной меры было заявлено об объявлении персоной нон грата чешского дипломата (советника), которому надлежит в течение 72 часов покинуть территорию Белоруссии», — говорится в сообщении.

Кроме того, МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича. Как отмечает ведомство, с ним был проведен обстоятельный разговор о текущем состоянии отношений между странами.