Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:00, 19 сентября 2025Бывший СССР

В Белоруссии объявили персоной нон грата одного европейского дипломата

МИД Белоруссии объявил персоной нон грата советника чешского посольства
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Минск объявил персоной нон грата советника посольства Чехии. Об этом сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, такое решение было принято в связи с недружественными действиями чешских властей, которые потребовали покинуть территорию своей страны от сотрудника белорусского посольства в Праге.

«Сегодня в Министерство иностранных дел Белоруссии был вызван исполняющий обязанности главы дипломатической миссии Чехии в Белоруссии Томаш Крыл. Ему в качестве ответной меры было заявлено об объявлении персоной нон грата чешского дипломата (советника), которому надлежит в течение 72 часов покинуть территорию Белоруссии», — говорится в сообщении.

Кроме того, МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимоновича. Как отмечает ведомство, с ним был проведен обстоятельный разговор о текущем состоянии отношений между странами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев анонсировал жесткие действия России против Европы

    46-летняя Ани Лорак опубликовала фото в латексном костюме

    Стали известны цели ночных ударов по Украине

    В России мэр назвал выдумкой историю с засунутым в рот второкласснице ершиком и поплатился

    Российские военные взяли под контроль «лес призраков»

    Лукашенко предложил решить одну проблему по-военному

    «Нет незаслуженных». Кадыров ответил критикующим награды и должности 17-летнего сына Адама

    Назван самый популярный среди сотрудников-зумеров в Москве эмодзи

    Минобороны сообщило о запуске ВСУ ракет HIMARS

    Российский фондовый рынок упал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости