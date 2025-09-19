В Германии на витрине магазина повесили табличку «евреям вход воспрещен»

NDR: В ФРГ на витрине магазина повесили табличку «евреям вход воспрещен»

В Германии на витрине магазина во Фленсбурге повесили табличку «Евреям вход воспрещен». Об этом сообщает немецкое радио NDR.

Табличка с антисемитским высказыванием была замечена на Дюбургерштрассе в районе Нойштадт. Надпись на ней гласила: «Евреям здесь вход воспрещен! Ничего личного, даже антисемитизма, я вас просто не выношу».

Сотрудники полиции потребовали от владельца снять табличку. Мужчина отметил, что не ожидал такого общественного резонанса. По его словам, антисемитское заявление было связано с его личным недовольством событиями в секторе Газа.

Ранее в Германии неизвестные осквернили памятник депортированным нацистами в концентрационные лагеря евреям. На монумент нанесли белую краску и наклеили на него упаковочный скотч.