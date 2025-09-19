Мир
06:43, 19 сентября 2025

В Польше закрыли пункт переправки украинских уклонистов

В польском городе Перемышль перекрыли пункт переправки украинских уклонистов
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В польском городе Перемышль перекрыли пункт переправки украинских уклонистов, водители международных поездов, перевозившие граждан, задержаны. Об этом сообщило Бещадское отделение польской погранслужбы на своем сайте.

По версии следствия, водители прятали уклонистов в локомотивах и переправляли их через пограничный пункт «Медыка». За каждого «пассажира» они получали по 10 тысяч долларов.

В рамках расследования дела были задержаны два водителя и два украинца. Их обвинили в организации незаконного пересечения границы Польши и незаконном пересечении границы соответственно. Уклонисты признали вину, а их подельники — нет, подчеркнули в погранслужбе.

Ранее стало известно, что на Украине число случаев уклонения от военной службы по состоянию на конец августа 2025 года превысило общий показатель за 2024 год.

