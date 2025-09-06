Число уклонистов на Украине превысило показатель 2024 года

РИА Новости: Число уклонистов на Украине превысило показатель за весь 2024 год

На Украине число случаев уклонения от военной службы по состоянию на конец августа 2025 года превысило общий показатель за 2024 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские судебные органы.

Отмечается, что общее количество таких случаев в текущем году достигло 45 449. Это на 27 процентов превышает показатель за весь 2024 год. По оценкам агентства, при сохранении таких темпов в 2025 году число случаев уклонения в два раза превысит показатель прошлого года.

Ранее заместитель руководителя офиса президента (ОП) Украины Павел Палиса сообщил, что мобилизация в стране не будет остановлена даже в случае прекращения конфликта с Россией.