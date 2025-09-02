В офисе Зеленского высказались об остановке мобилизации

Замглавы ОП Украины Палиса: Мобилизация продолжится даже после прекращения огня

Мобилизация на Украине не будет остановлена даже в случае прекращения конфликта с Россией. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента (ОП) Украины Павел Палиса, его цитирует «Страна.ua».

«В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно нужно поддерживать на должном уровне степень готовности ВС», — пояснил чиновник.

По его словам, мобилизация в стране демонстрирует положительную динамику в последние четыре месяца.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Юрий Береза заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Кроме того, по его мнению, следует начать призыв женщин.