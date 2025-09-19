Интернет и СМИ
13:30, 19 сентября 2025

В редакцию Ura.ru пришли судебные приставы

В редакцию Ura.ru в Екатеринбурге пришли судебные приставы
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ирина Семенова / РИА Новости

В офис агентства Ura.ru в Екатеринбурге в пятницу, 19 сентября, пришли судебные приставы. Об этом редакция сообщила в Telegram-канале.

«Сегодня в екатеринбургский офис агентства судебные приставы доставили исполнительный лист на арест имущества учредителя — "Сибирско-Уральской медиакомпании"», — говорится в публикации.

Как уточняет ТАСС, «Сибирско-Уральская медиакомпания» входит в список сторон в качестве третьего лица по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства энергокомпании «Облкоммунэнерго». Адвокат агентства Павел Бабиков пояснил, что имущество было арестовано без ограничения пользования им; однако запрещено его отчуждение.

В Ura.ru добавили, что редакция работает в штатном режиме. «В судебном определении отдельно указано, что арест не распространяется на взаимодействие компании с контрагентами и трудовые отношения. (...) «Сибирско-Уральская медиакомпания», а значит и Ura.ru обязана продолжать работу», — подчеркнули в агентстве.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск об обращении в доход государства крупной энергокомпании «Облкоммунэнерго». Уточнялось, что ее фактическими владельцами называют экс-советника Анатолия Чубайса на посту главы «РАО ЕЭС» Артема Бикова и его компаньона Алексея Боброва, которые, по данным ведомства, с 2007 года проживают в Австрии.

