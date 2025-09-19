Наука и техника
21:00, 19 сентября 2025Наука и техника

В России доработали «уничтожителя артиллерии»

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» получил новую GPS-антенну
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Российские дроны-камикадзе семейства ZALA «Ланцет», которые активно уничтожают артиллерию и бронетехнику в зоне специальной военной операции (СВО), получили новое оборудование. Об этом пишет Telegram-канал «Война История Оружие».

Доработанный аппарат оснастили новой GPS-антенной под выступающим кожухом на корпусе. «Ланцет» также получил новый видеопередатчик, который используют на разведывательных дронах ZALA. Кроме того, беспилотники начали оснащать измененной боевой частью, новой батареей и упрощенной системой снятия и установки рулей.

Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет» состоит из разведывательного беспилотника и дронов-камикадзе нескольких типов. Аппарат «Изделие 51Э» с электродвигателем способен поражать цели на расстояние до 40 километров.

В августе компания ZALA сообщила, что «Ланцеты» с новой системой наведения способны поражать быстродвижущуюся технику противника. Оператор может указать на цель, после чего дрон будет самостоятельно удерживать ее.

    Все новости