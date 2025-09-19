В России мужчина взорвал и обрушил гараж при попытке завести автомобиль

В Югорске мужчина взорвал гараж при попытке завести автомобиль

В Югорске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) мужчина взорвал гараж при попытке завести автомобиль. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по российскому региону в Telegram-канале.

«При попытке завести автомобиль с установленным газобаллонным оборудованием произошло воспламенение образовавшейся под машиной взрывоопасной смеси паров, что привело к обрушению гаража, в котором находился автомобиль», — говорится в сообщении ведомства.

Там уточняется, что сам водитель не пострадал — его после происшествия осмотрели врачи. Следователи после случившегося начали проверку. Других данных о ситуации не приводится.

Ранее в Краснодаре гараж с фейерверками взорвался во время атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Никто не пострадал.