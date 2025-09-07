В российском городе гараж с фейерверками взорвался во время атаки дронов

В Краснодаре гараж с фейерверками взорвался во время атаки дронов ВСУ

В российском городе гараж с фейерверками взорвался во время атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что жители улицы Оливковой в Краснодаре услышали громкие звуки в момент атаки украинских БПЛА в пригороде. В результате пожара пиротехника взлетела на воздух.

Впоследствии на место происшествия приехали сотрудники МЧС. При этом информации о погибших и точных данных о причине возгорания не поступало.

Ранее в сентябре сообщалось, что ВСУ с помощью FPV-дронов атаковали поселок Климово в Брянской области.