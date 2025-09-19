Россия
В России школьницы устроили фотосессию на рельсах перед грузовым поездом и поплатились

В Курганской области пять школьниц делали фото на рельсах и остановили поезд
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

В городе Щучье Курганской области школьницы устроили фотосессию прямо на железнодорожных рельсах и поплатились. Об инциденте заявила пресс-служба управления на транспорте МВД России в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, о произошедшем сообщила дежурная по станции Щучье. По ее словам, пять девочек, которым на вид было около 12 лет, лежали прямо на рельсах и фотографировались. В этот момент к подросткам приближался грузовой поезд. Заметив их, машинист затормозил и подал звуковой сигнал.

В результате девочки сбежали до приезда правоохранителей, однако полиция установила их личности. Оказалось, что школьницы публиковали получившиеся снимки в мессенджере. В ходе проверки законных представителей четверых подростков привлекли к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию. В отношении еще одной участницы инцидента, которой исполнилось 16 лет, составили протокол по административной статье о действиях, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Ранее в Подмосковье шестилетняя девочка попала под поезд из-за пьяной матери. Как рассказали в Следственном комитете, состав задел ребенка по касательной. В результате пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу.

