Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:00, 19 сентября 2025Россия

В России таксиста посадили на бутылку

В Дагестане таксиста посадили на бутылку из-за внимания к замужней женщине
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Дагестане таксиста посадили на бутылку из-за знаков внимания женщине. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ | ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ КЧР ОСЕТИЯ».

Во время одной из поездок мужчина стал оказывать знаки внимания пассажирке. Когда после отказа он не остановился, россиянка рассказала обо всем мужу. После этого женщина назначила таксисту встречу.

В квартире его встретили и в воспитательных целях заставили сесть на бутылку. В этой связи мужчина обратился за помощью к юристу.

Ранее в Чебоксарах толпа сельчан избила разозлившего их таксиста, расправа попала на видео. На кадрах видно, как не менее десятка человек с криками окружили автомобиль, а кто-то запрыгнул на транспортное средство и начал топтать его ногами. Гнев сельчан вызвал отказ водителя нарушить правила дорожного движения. При попытке скрыться он наехал на одного из нападавших.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Последствия будут неизбежны». В США захотели лишить Россию доходов от нефти. Что об этом известно?

    США и «евротройка» отказали России во встрече по СВПД

    В России таксиста посадили на бутылку

    МОК назвал условия допуска российских спортсменов до Олимпиады‑2026

    Число сайтов — двойников Росреестра и ЕГРН подсчитали

    Доля государства в ВТБ сократилась до минимума

    В Москве появилось уникальное детское пространство. Чем оно удивит детей и их родителей?

    Реклама

    Раскрыты подробности состояния Федосеевой-Шукшиной

    Чрезмерная худоба Екатерины Варнавы на новых фото встревожила фанатов

    Найден простой способ поддержать здоровье сердца без лекарств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости