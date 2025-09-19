В России таксиста посадили на бутылку

В Дагестане таксиста посадили на бутылку из-за внимания к замужней женщине

В Дагестане таксиста посадили на бутылку из-за знаков внимания женщине. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП КАВКАЗ | ДАГЕСТАН ЧЕЧНЯ ИНГУШЕТИЯ КЧР ОСЕТИЯ».

Во время одной из поездок мужчина стал оказывать знаки внимания пассажирке. Когда после отказа он не остановился, россиянка рассказала обо всем мужу. После этого женщина назначила таксисту встречу.

В квартире его встретили и в воспитательных целях заставили сесть на бутылку. В этой связи мужчина обратился за помощью к юристу.

Ранее в Чебоксарах толпа сельчан избила разозлившего их таксиста, расправа попала на видео. На кадрах видно, как не менее десятка человек с криками окружили автомобиль, а кто-то запрыгнул на транспортное средство и начал топтать его ногами. Гнев сельчан вызвал отказ водителя нарушить правила дорожного движения. При попытке скрыться он наехал на одного из нападавших.